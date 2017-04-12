Павлов может стать главным тренером «Атырау»

Новым главным тренером «Атырау» может стать Сергей Павлов. Как сообщает Sports.kz, руководство казахстанского клуба провело переговоры с российским специалистом, и стороны, похоже, пришли к соглашению.
Этот 61-летний специалист работал главным тренером «Энергии» (Камышин), «Сатурна» (Раменское), «Уралана» (Элиста), «Черноморца» (Новосроссийск), «Луча-Энергии» (Владивосток), «Кубани» (Краснодар), «Шинника» (Ярославль), московского «Торпедо», был ассистентом главного тренера в национальной сборной России и московском «Спартаке».
Последнее место работы Павлова — тульский «Арсенал», где он занимал должность главного тренера, которую покинул в октябре прошлого года.