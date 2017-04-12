Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион

12 апреля 2017, среда. 15:07. Футбол
«Зенита» опубликовал порядок получения билетов для владельцев абонементов на ближайшие домашние матчи команды, которые пройдут на новом стадионе «Санкт-Петербург». 22 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», 7 мая – с «Тереком», а 17 мая – с «Краснодаром».

«Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближённые с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на «Петровском». Для того чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба на Добролюбова, 16А или во флагманский магазин на Невском, 20. С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17.

Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона «Санкт-Петербург». Информация о свободной продаже билетов будет опубликована дополнительно», – говорится на официальном сайте «Зенита».
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит
Новости. Футбол
12 апреля 2017, среда
15:28 Меркель поблагодарила «Боруссию» и болельщиков за поведение после взрыва
15:17 «Бавария» поблагодарила Швайнштайгера за поддержку перед матчем с «Реалом»
15:07 «Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион
14:52 Защитник «Дженоа» Иццо отстранён от футбола на 18 месяцев за договорные матчи
14:44 Павлов может стать главным тренером «Атырау»
14:27 «ПСЖ» предложил Орье продлить контракт на три года
14:23 Червиченко: «Спартак» может надевать золотые медали, даже если уступит «Зениту»
14:21 УЕФА усилит безопасность на играх 1/4 Лиги чемпионов из-за взрывов в Дортмунде
14:16 Игрокам «Реала» рекомендовали сидеть подальше от стёкол при поездке по Мюнхену
14:08 Полиция усилила меры безопасности в Мюнхене после взрывов в Дортмунде
14:03 «Торино» обратился в «Манчестер Сити» с просьбой продлить аренду Харта
13:53 Названы даты товарищеских матчей сборной России U21 с Турцией и Узбекистаном
13:52 Перес поручил сотрудникам «Реала» активизироваться в вопросе приобретения Дибалы
13:44 Зидан: футболист, который заменит Левандовского, также сыграет очень достойно
13:39 В УЕФА нет информации о возможных угрозах на матчах 1/4 Лиги чемпионов
13:37 Р. Фернандес: постараемся, чтобы срок дисквалификации Неймара был сокращён
13:31 Ватцке: «Боруссия» Д будет играть не только за себя или Бартру, а за всех
13:19 «Бавария» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
13:14 Прямой видеоэфир с Валерием Карпиным
13:07 Отец Бартры: сын пережил большой испуг и не понимал, что происходит
12:58 Матч «Боруссия» Д – «Монако» на субботу перенесён не будет и состоится 12 апреля
12:56 Президент «Боруссии» Д сообщил, что Бартра успешно прооперирован
12:54 Васильев — о взрывах в Дортмунде: футбол сильнее, чем любые гнусные акты
12:38 «Спартак» — «Зенит»: встречу будут комментировать Погорелов и Савин
12:37 «Атлетико» – «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
12:35 Кемпес: если сборная Аргентины клуб друзей Месси, то лучше иметь врагов
12:22 Полиция Мадрида арестовала 8 фанатов «Лестера»
12:13 Комиссия РФС 13 апреля может рассмотреть вопрос о сертификации «Крестовского»
12:09 Албин: поле «Крестовского» контролируют агрономы «Зенита», стадион готов
12:08 Роббен: «Бавария» уже забыла про поражение от «Реала» в 2014 году
12:00 Эффенберг: Нагельсман? Какой смысл говорить о новом тренере для «Баварии»?
11:41 Фанаты «Лестера» подверглись атаке со стороны мадридской полиции
11:37 Во взрывах у автобуса «Боруссии» Д не исключается участие исламских террористов
11:36 «Динамо М» и «Химки»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
11:27 Верон в возрасте 42 лет сыграл за «Эстудиантес» в Кубке Либертадорес
11:25 РФПЛ — «Динамо»: мы ждём!
11:18 Один из лучших защитников в мире в своём возрасте Загаду может покинуть «ПСЖ»
11:04 Аллегри: если «Барселона» забила «ПСЖ» 6 голов, то нам она может забить 4
11:03 Мхитарян: потрясён взрывами в Дортмунде, скорейшего выздоровления Бартре
11:00 Кроос: Левандовски? Хочу, чтобы на поле вышли лучшие игроки обеих команд
10:47 Фанат «Вест Хэма» убил друга после поражения от «Арсенала» — 1:5
10:46 Макай: Анчелотти может быть важным фактором для победы над «Реалом»
10:44 В Дортмунде от взрыва перед матчем Лиги чемпионов пострадал полицейский
10:25 «Спартак» поздравил Л. Адриано с юбилеем, пожелав крепкого здоровья
10:13 «Боруссия» Д и «Монако» поблагодарили болельщиков за помощь гостям с ночлегом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Удастся ли "Барселоне" отыграться после 0:3 в Турине?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+