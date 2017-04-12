Меркель поблагодарила «Боруссию» и болельщиков за поведение после взрыва

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела разговор с исполнительным директором дортмундской «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке и передала благодарность ему, болельщикам, за рассудительное поведение после случившегося инцидента в Дортмунде, сообщает Bild.
Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесён на 12 апреля в связи с тремя взрывами накануне около автобуса немецкой команды. Инцидент произошёл, когда «Боруссия» уже была готова отправиться из гостиницы на стадион «Сигнал Идуна Парк».
Ранее также сообщалось, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностирован перелом и инородное тело в запястье.