Бартра: мне гораздо лучше, всем спасибо за поддержку

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, который накануне получил травму руки после взрывов у автобуса команды перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», рассказал о своём состоянии. Футболист получил перелом руки. Кроме того, у него было обнаружено инородное тело в запястье.
«Привет всем! Как видите, мне гораздо лучше. Спасибо всем за поддержку! Всеми силами за партнёров по команде, болельщиков и «Боруссию» в сегодняшнем матче против «Монако», — написал Бартра в своём «инстаграме».
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