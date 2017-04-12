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«Тюмень» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мордовией»

12 апреля 2017, среда. 17:54. Футбол
В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» на своём поле одержала волевую победу со счётом 2:1 над «Мордовией».

Команда из Саранска вышла вперёд на 11-й минуте благодаря точному удару Павла Игнатовича. В конце первого тайма хозяева поля сумели отыграться — счёт сравнял Артур Рябокобыленко. В компенсированное время победный гол в составе «Тюмени» забил Камалутдин Ахмедов.

В таблице ФНЛ «Тюмень» (44 очка) располагается на восьмой строчке, а «Мордовия» (33) занимает 16-е место.
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
12 апреля 2017, среда. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
2 : 1
Мордовия
Саранск
0:1 – Игнатович – 11, 1:1 – Рябокобыленко – 40, 2:1 – Ахмедов – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
12 апреля 2017, среда
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