«Крыльями Советов» в матче с «Анжи» будут руководить Виссер и Казаков

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян сообщил, что Йоханнес Виссер и Владимир Казаков будут руководить командой в гостевом матче 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» 15 апреля в отсутствие главного тренера команды Вадима Скрипченко.
КДК РФС в среду, 12 апреля, рассмотрел удаление Скрипченко из технической зоны в матче 22-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2). Белорусский специалист был удалён за вмешательство в действия помощника судьи. КДК решил дисквалифицировать Скрипченко на один матч РФПЛ.
«Во время одноматчевой дисквалификации Вадима Скрипченко командой будут руководить Виссер и Казаков», – сказал Шашков.