«Севилья» недовольна информацией об интересе сборной Аргентины к Сампаоли

«Севилья» выступила с официальным заявлением по поводу информации об интересе ассоциации футбола Аргентины (AFA) к главному тренеру команды Хорхе Сампаоли.
«Учитывая различные сообщения в СМИ об интересе AFA к главному тренеру команды Хорхе Сампаоли, который связан с клубом контрактом до 30 июня 2018 года, в AFA было направлено письмо. В нём отмечается, что появление такой информации является проявлением неуважения, а любые контакты с тренером неприемлемы, учитывая его действующее соглашение с клубом. Мы без колебаний будем отстаивать свои права», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.
AFA уволила с поста главного тренера аргентинской сборной Эдгардо Баусу за неудовлетворительные результаты. Ранее сообщалось, что Сампаоли является одним из кандидатов на вакантный пост наставника национальной команды.