Тухель назвал несправедливым решение провести матч «Боруссия» – «Монако» сегодня

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель в преддверии первой домашней встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» выразил мнение, что решение провести матч сегодня является не совсем справедливым. Игра должна была состоятся вчера, но была перенесена на сегодня в связи с прогремевшими взрывами около автобуса «Боруссии», который направлялся на стадион.
«В команде есть игроки, которые легко справляются с произошедшем, а есть те, которые волнуются больше. Чувства смешанные. Мы бы хотели иметь больше времени для того, чтобы пережить случившееся, но кто-то в Швейцарии решил, что нам нужно играть сегодня. Не совсем справедливо. Однако у нас достаточно сильная команда профессионалов», — цитирует Тухеля Deutsche Welle.