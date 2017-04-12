Мбаппе – первый игрок в возрасте до 19 лет, забивший 3 гола в плей-офф ЛЧ

18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отличился в первом гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Футболист забил свой мяч на 19-й минуте при счёте 0:0.
Таким образом, Килиан стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, которому удалось забить три гола в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее форвард забивал по голу в первом и втором матчах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала.
На повторе видно, что Мбаппе забил свой гол из положения «вне игры». Посмотреть видео гола Мбаппе можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Монако».