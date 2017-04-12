«Тамбов», ведя после первого тайма 2:0, едва не проиграл «Зениту-2»

В матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Зенит-2» и «Тамбов» в Санкт-Петербурге сыграли вничью со счётом 3:3.
После первого тайма хозяева проигрывали со счётом 0:2 — у гостей точными ударами отметились Денис Дорожкин и Артём Делькин. Во втором тайме «Зенит-2» сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд — отличились Константин Зырянов, Алексей Евсеев (с пенальти) и Андрей Батюнин. Отыгрываться пришлось уже «Тамбову» — на 90-й минуте счёт сравнял Делькин, оформивший дубль.
В таблице ФНЛ «Зенит-2» (35 очков) занимает 14-е место, а «Тамбов» (40) располагается на 10-й строчке.