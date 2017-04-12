Панченко: теперь цель «Динамо» — выиграть оставшиеся матчи и занять первое место

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал возвращение бело-голубых в российскую Премьер-Лигу. В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0), а обеспечить себе досрочный выход в РФПЛ сумело благодаря ничьей в матче «Балтика» — «СКА-Хабаровск» (0:0).
«Сегодня мы очень сильно настраивались, понимали, что игра очень важна. Нужна было победа, но так вышло, что забить не смогли. Зашли в раздевалку, и главный тренер сказал: давайте посмотрим, как будет играть «Балтика» и «СКА-Хабаровск». Когда пришло уведомление о счёте 0:1, все расстроились, начали разъезжаться… Сам вот доехал до Ленинградки, увидел, что сыграли вничью, и развернулся! Но это всё неважно: поздравляю «Динамо»!
Играть ещё много, но самое главное — вернуться в РФПЛ — мы сделали. Теперь наша цель — выиграть оставшиеся матчи и занять первое место в ФНЛ. Думаю, теперь мы будем играть более раскрепощённо, это поможет нам играть красивее, для болельщиков», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.