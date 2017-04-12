Соснин: «Динамо» проделало огромную работу для того, чтобы выйти в РФПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин прокомментировал возвращение бело-голубых в российскую Премьер-Лигу. Лидирующее в первенстве ФНЛ «Динамо» досрочно гарантировало себе место в РФПЛ на следующий сезон.
«Мы проделали огромную работу для того, чтобы выйти в Премьер-Лигу. Все счастливы, что вернулись.
Чего ждём от Премьер-Лиги? Для начала надо закончить кое-какие дела здесь, мы хотим занять в ФНЛ первое место. А потом с новыми эмоциями будем готовиться к Премьер-Лиге», — передаёт слова Соснина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.