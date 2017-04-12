Шахин: никогда не смогу забыть лица партнёров после взрыва у автобуса «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал поражение в первом домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов от «Монако» (2:3) и инцидент со взрывом около автобуса команды накануне встречи.
«При счёте 1:3 в концовке встречи сказал ребятам на поле, что нужно чаще бить по воротам соперника. К счастью, удалось отыграть один мяч. Считаю, что он может стать очень ценным в этом противостоянии.
Никому не пожелаю очутиться в ситуации, которая произошла во вторник. Я осознал, насколько на самом деле нам повезло, когда пришёл домой и увидел свою жену и сына. Есть футбол, и нам нужно двигаться дальше, но не нужно забывать одну вещь: мы тоже люди», — цитирует Шахина пресс-служба дортмундцев.
«Трудно говорить о том, что произошло во вторник. Трудно найти правильные слова. Не знаю, смогут ли люди понять, но я не думал о футболе, когда находился на поле во втором тайме. Все в команде любят футбол. Знаю, мы зарабатываем много денег, имеем устроенную жизнь, но мы остаёмся людьми. В жизни много вещей более важных, чем футбол. Когда вспоминаю вторник и себя в автобусе, у меня мурашки… Не могу забыть лица партнёров по команде. Никогда в жизни не смогу забыть эти лица», — сказал игрок после матча.