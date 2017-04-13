Зидан: «Реал» мог забить на один-два гола больше, но мы и так очень довольны

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал волевую победу над «Баварией» (2:1) в Мюнхене в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны. Мы показали стремление добыть хороший результат после первого тайма. Если бы счёт стал 2:0, всё могло сложиться бы по-другому. Но мы проявили терпение и сумели сравнять счёт в начале второго тайма. После этого пошла иная игра. Мы проявили характер и лучше отбирали мяч.
Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит принять во внимание, сколько сейвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У «Баварии» отличные игроки и прекрасная команда. Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Всё станет ясно через неделю», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.