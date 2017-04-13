Зидан: Бэйл не очень хорошо себя чувствует, но надеемся, ничего серьёзного

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Баварией» (2:1) в Мюнхене в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду, оформившего дубль, а также рассказал о причинах замены Гарета Бэйла на 59-й минуте.
«Криштиану был очень доволен своими голами, но расстроен тем, что упустил несколько шансов забить ещё.
Гарет Бэйл чувствовал судороги в перерыве, поэтому я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что у него нет ничего серьёзного.
В то же время я доволен игрой Марко Асенсио, который его заменил», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.