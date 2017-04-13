Анчелотти: в матче с «Реалом» всё решили детали, а решающую роль сыграл Роналду

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), отметив в составе мадридцев нападающего Криштиану Роналду. Португалец стал автором дубля, и на нём сфолил полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес, получивший вторую жёлтую карточку и удалённый с поля на 61-й минуте.
«Всё решили детали. «Бавария» не реализовала пенальти и упустила шанс забить второй гол при счёте 1:0. Мы пропустили сразу после перерыва, и это изменило ход матча. Решающую роль в этом поединке сыграл Роналду. На мой взгляд, мы его хорошо контролировали до удаления. В ответном матче будет тяжело, но шансы остаются, постараемся их использовать. Будем стараться показать свой лучший футбол.
Нам не повезло сегодня. Иногда случается, что ты не забиваешь пенальти. Это не в первый раз и не в последний. Но мы можем опираться на игру, показанную в первом тайме. В Мадриде будет тяжелее, но мы всё ещё в игре. Видаль — наш штатный пенальтист, у него достаточно личных качеств для этого. Но такое случается в футболе. Думаю, Хуммельс и Левандовски могут восстановиться к ответному матчу. Я не виню Мартинеса. Это очень важный игрок для нас», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.