Симеоне: в Лестере предстоит трудный матч, но будем чувствовать себя комфортнее

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал домашнюю победу над «Лестер Сити» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Важно, что мы одержали сегодня победу и сохранили свои ворота в неприкосновенности. В Англии «Атлетико» будет очень трудно, так как «Лестер» особенно силён на своём поле. При этом соперник, которого будут поддерживать местные болельщики, сыграет в более открытый футбол. В такой ситуации «Атлетико» будет чувствовать себя комфортнее», — цитирует Симеоне Marca.
В ответной встрече «Лестер» примет «Атлетико» на стадионе «Кинг Пауэр» в Англии. Игра запланирована на 19 апреля.