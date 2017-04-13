Роналду: у «Реала» теперь большое преимущество, но «Бавария» ещё жива

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Португалец стал автором дубля, и на нём сфолил полузащитник мюнхенцев Хави Мартинес, получивший вторую жёлтую карточку и удалённый с поля на 61-й минуте.
«У нас теперь есть большое преимущество перед ответной игрой, но противостояние ещё не закончено. У „Баварии“ отличная команда, и они ещё живы. Играть с „Баварией“ на её поле всегда нелегко. Мы сумели вернуться в игру после счёта 0:1 и имеем хорошие шансы. У Нойера был хороший день, поскольку мы могли забить больше двух голов.
Проблемы с мышцами? У меня всё хорошо. Не знаю, кто сомневается во мне. У тех людей, которые следят за моей игрой, нет сомнений», — цитирует Роналду Marca.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.