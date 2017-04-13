Тухель: УЕФА обошёлся с «Боруссией» так, будто в автобус бросили пивную банку

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после поражения в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) прокомментировал решение УЕФА о переносе встречи на следующий день. Игра должна была состояться 11 апреля, но после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято решение о переносе встречи на следующий день.
«О переносе матча нас даже никто не спрашивал. Просто проинформировали текстовым сообщением, что УЕФА принял такое решение в Швейцарии. Чувствовали себя отвратительно. Спустя всего лишь несколько минут после атаки они только задавались вопросом о том, стоит ли проводить матч. С нами обошлись так, будто в автобус бросили пивную банку. После такого чувствуешь себя бессильным. Такое чувство, что мы просто должны работать, а всё остальное не имеет значения. Мы вышли из автобуса, Бартру увезли на скорой, и тут нам сообщают о решении. Ничего хорошего мы в тот момент не почувствовали», — цитирует Тухеля ESPN FC.