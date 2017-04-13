Защитник «Боруссии» Д Папастатопулос: мы не животные, мы — люди

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос заявил, что после произошедшего 11 апреля ему тяжело было думать о футболе.
В среду «Боруссия» в Дортмунде проиграла со счётом 2:3 «Монако» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча первоначально должна была состояться во вторник, но была перенесена в связи с прогремевшими взрывами около автобуса немецкой команды. Решение УЕФА о переносе матча на следующий день вызвало критику со стороны представителей «Боруссии».
«Прежде всего я рад, что жив. Это был самый трудный день в моей жизни, и я надеюсь, что никому больше не придётся испытать подобное. После вчерашнего я не мог думать об игре. Они (УЕФА. — Прим. «Чемпионата») должны понять, что мы не животные. Мы люди, у которых есть семьи, у которых дома есть дети. Я счастлив, что все живы. Сегодня очень сложно думать об игре в футболе, всем было очень трудно идти на работу после вчерашнего. Надеюсь, что такого больше не случится ни с кем. Надеюсь, это был последний раз.
Мы поговорим с тренером и президентом, но мы не можем ничего сделать. Я чувствую себя как животное, а не как человек. Тот, кому не пришлось пережить подобное, не может понять, насколько тяжело это было для нас», — заявил греческий футболист, слова которого приводит ESPN FC.