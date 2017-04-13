Шмейхель: пенальти сломал план игры «Лестера» против «Атлетико»

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его клуб играл на выезде с мадридским «Атлетико» (0:1). Единственный гол в этой встрече на 28-й минуте записал на свой счёт французский форвард Антуан Гризманн, который реализовал пенальти.
«Назначенный пенальти сломал наш план на игру. Непросто это принять, но это именно так. Мы должны были добиться большего, но теперь придётся играть с тем, что есть. Конечно, они могли забить, если бы вместо того пенальти был назначен штрафной удар, однако одиннадцатиметровый — это гораздо легче», — приводит слова Шмейхеля BBC Sport.