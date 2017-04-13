Облак: «Атлетико» ожидает очень тяжёлый ответный матч с «Лестером»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Лестер Сити» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это важная домашняя победа, учитывая, что мы забили и не пропустили. Нас ожидает очень тяжёлый матч в Англии. Они играли в свой футбол, а мы — в свой. Нужно было быть внимательными, поскольку любой длинный заброс „Лестера“ мог закончиться голом. Если в Англии мы покажем свою игру, то пройдём дальше, я не сомневаюсь в этом», — цитирует Облака сайт «Атлетико».
Ответный матч между «Лестером» и «Атлетико» состоится 19 апреля.