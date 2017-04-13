Мбаппе: переживали из-за взрывов в Дортмунде и боялись худшего

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от гостевого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2). Встреча должна была состояться во вторник, однако она была перенесена на среду в связи с произошедшими взрывами рядом с автобусом «Боруссии». 18-летний форвард стал автором дубля и был признан лучшим игроком встречи.
«Мы переживали из-за событий, которые предшествовали матчу. Слышали о взрывах, следили за дальнейшими событиями и боялись худшего. Звонил Усману Дембеле, поддержал его, и он описал произошедшее. Надеюсь, подобное не повторится. Мы все переживаем за Бартру. Знаем, как ему тяжело, как тяжело всем игрокам „Боруссии“. Подобное выбивает из колеи, но мы профессионалы и не должны ни на что отвлекаться. Матч с „Боруссией“ — это экстремальный опыт, и мы старались соответствовать уровню четвертьфинала Лиги чемпионов.
Хотел выдать яркий матч, тем более меня не выпускали на поле в последних играх. Тренер сказал, что применял ротацию, и я согласился с его решением. Хотелось показать — мне есть что предложить команде, и думаю, что у меня это получилось. Мы очень рады, поскольку добыли положительный результат. Я всегда был таким. Просто стараюсь быть собой. Вижу, что это приносит свои плоды, и стараюсь продолжать в том же духе, проявляя усердие», — цитирует Мбаппе L'Equipe.