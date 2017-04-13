Полиция Брюсселя будет задерживать безбилетных фанатов на игре «Андерлехт»-«МЮ»

Мэр Брюсселя распорядился усилить меры безопасности на стадионе «Андерлехта» в день матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Полиция будет обыскивать болельщиков около турникетов, и на территорию стадиона нельзя будет проносить сумки — вне зависимости от их размера.
«Бельгийская полиция предупреждает, что по решению мэра все болельщики, находящиеся без билетов на территории стадиона, будут задержаны», — цитирует ITV.com обращение, размещенное «Андерлехтом» на своём официальном сайте.
11 апреля взрывы прогремели поблизости с автобусом дортмундской «Боруссии», которая должна была отправиться на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Защитник команды Марк Бартра получил ранение и был доставлен в больницу.