Дибала будет получать € 7 млн в год по новому контракту с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подпишет новый контракт с туринским клубом, сообщает Goal.
Соглашение будет рассчитано на 4 года, зарплата футболиста составит € 7 млн в год. Аргентинец станет вторым самым высокооплачиваемым игроком «старой синьоры» после Гонсало Игуаина, который зарабатывает € 7,5 млн в год.
Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 32 млн, подписав контракт на 5 лет, по которому он получал € 3 млн в год.
Ранее аргентинский нападающий заявлял, что хочет продолжить свою карьеру в «Юве».
«Я очень счастлив в «Ювентусе». Мы близки к продлению контракта с клубом. Я хочу в полной мере насладиться тем, что испытываю здесь. Постараюсь подарить много приятных моментов нашим болельщикам», — приводит слова Дибалы Football Espana.