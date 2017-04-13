Биологи установили, что газон на поле «Крестовского» повреждён колёсной техникой

Комиссия экспертов-биологов из ООО «ЭкоЛесКонсалт» и СПбЛГТУ оценила состояние газона футбольного поля на петербургском стадионе «Крестовский». В ходе экспертизы специалисты обнаружили «участки в виде полос» — следы от колёсной техники.
Согласно выводу комиссии, растения газона находятся в удовлетворительном состоянии, признаков гниения не обнаружено, а повреждения от техники восстановимы с помощью подсеивания.
«При микроскопическом исследовании признаки развития грибов, вызывающих массовое полегание всходов, не обнаружены. Состояние растений соответствует началу весеннего сезона», — приводит «Фонтанка» фрагмент из отчета биологов.
Ранее в СМИ сообщалось, что газон на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге загублен в результате длительного облучения ночным освещением.