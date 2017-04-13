Бензема: в лице Нойера «Реалу» противостоял великий голкипер

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал итоги матча 1/4 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда на выезде переиграла «Баварию» со счётом 2:1. Французский форвард отметил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, а также то, что переломным моментом стал незабитый Артуро Видалем пенальти.
»В эпизоде с пенальти нам повезло, и после этого момента, а также после удаления у «Баварии» мы смогли гораздо больше владеть мячом и территорией. У нас было много моментов и мы могли забивать ещё, однако нам противостоял действительно великий вратарь. Теперь нам нужно отдыхать и готовиться к ответной встрече — там ещё многое может произойти", — приводит слова Бенземы Marca.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля в Мадриде.