Анчелотти: в подобной ситуации вновь заменил бы Хаби Алонсо

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти объяснил, почему во втором тайме первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» заменил полузащитника Хаби Алонсо. «Бавария», потерпевшая поражение со счётом 1:2, к тому моменту осталась вдесятером вследствие удаления полузащитника Хави Мартинеса на 61-й минуте.
«В подобной ситуации вновь заменил бы Хаби Алонсо. Я сделал это, поскольку нам надо было только обороняться. Очень сложно играть против «Реала» в меньшинстве», — приводит слова итальянского специалиста Marca.
Ответная игра между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля на поле испанского гранда.