Билардо: Симеоне – специалист, в наибольшей мере похожий на меня

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо считает, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне мог бы успешно работать у руля национальной команды. В настоящее время пост наставника «альбиселесте» вакантен. Не исключается, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) остановит свой выбор на Симеоне, предложив ему совмещать работу в сборной и в «Атлетико».
«Можно работать у руля команды всегда, когда у тебя соответствующие помощники. В нашей стране непривычно, когда человек совмещает две должности. Симеоне – специалист, в наибольшей мере похожий на меня. Когда Диего был молодым игроком, я говорил ему, что когда-нибудь он станет тренером», — цитирует Билардо Marca.
AFA также рассматривает и кандидатуру наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли в качестве главного тренера сборной Аргентины.