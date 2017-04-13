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Билардо: Симеоне – специалист, в наибольшей мере похожий на меня

13 апреля 2017, четверг. 07:00. Футбол
Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо считает, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне мог бы успешно работать у руля национальной команды. В настоящее время пост наставника «альбиселесте» вакантен. Не исключается, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) остановит свой выбор на Симеоне, предложив ему совмещать работу в сборной и в «Атлетико».

«Можно работать у руля команды всегда, когда у тебя соответствующие помощники. В нашей стране непривычно, когда человек совмещает две должности. Симеоне – специалист, в наибольшей мере похожий на меня. Когда Диего был молодым игроком, я говорил ему, что когда-нибудь он станет тренером», — цитирует Билардо Marca.

AFA также рассматривает и кандидатуру наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли в качестве главного тренера сборной Аргентины.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Сборная Аргентины — Футбол Диего Симеоне
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13 апреля 2017, четверг
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