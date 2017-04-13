Тухель останется в «Боруссии» Д по окончании сезона

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не намерен покидать свой нынешний пост по окончании текущего сезона, сообщает Sport Bild.
Ранее муссировались слухи о том, что Тухель может сменить наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Однако руководство немецкого клуба полностью доверяет этому специалисту и не намерено расставаться с ним. Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке на днях сообщил, что клуб по окончании сезона проведёт с Тухелем переговоры относительно продления его контракта.
Действующее соглашение Тухеля с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.