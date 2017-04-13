Вальверде: в борьбе между «Ювентусом» и «Барселоной» ещё ничего не решено

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде считает, что пока слишком рано говорить о выходе туринского «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче четвертьфинала «старая синьора» на своём поле победила «Барселону» со счётом 3:0.
«Если рассматривать результат с точки зрения болельщика, то итальянцы добились значительного преимущества. Однако в борьбе между «Ювентусом» и «Барселоной» ещё ничего не решено. Мы были свидетелями и того, как команда выходила в следующий раунд, проиграв в первом матче со счётом 0:4», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде проиграла «ПСЖ» (0:4), однако сумела выйти в четвертьфинал, выиграв во второй игре со счётом 6:1.
Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля.