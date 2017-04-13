Дзамбротта: не знаю почему, но у «Барселоны» проблемы в гостевых матчах

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта отметил, что итог первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между этими командами стал дня него неожиданностью. Играя на выезде, каталонская команда потерпела болезненное поражение со счётом 0:3.
«Я знал, что на своём поле «Ювентус» является одной из лучших команд Европы. Однако такая победа «Ювентуса» над «Барселоной» стала для меня неожиданностью. «Ювентусу» удался старт игры, они действовали агрессивно и интенсивно. Не знаю почему, но у «Барселоны» проблемы в гостевых матчах. Каталонцам будет нелегко выйти в полуфинал, однако мы были свидетелями их невероятных результатов», — цитирует Дзамбротту Cadena Ser.
Ответная встреча между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля.