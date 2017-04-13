Роналду — о своём рекорде: я очень доволен, хотелось добиться этого достижения

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал своё рекордное достижение в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Португалец записал на свой счёт юбилейный, 100-й гол в еврокубковых матчах. Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось покорить эту отметку. Его ближайший преследователь — нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 забитых мячей.
«Я очень доволен, мне хотелось добиться этого достижения. Большая честь, когда у тебя такой результат. И тем лучше, что это произошло в игре с таким противником, как «Бавария», — цитирует Роналду AS.
«Реал» победил мюнхенцев со счётом 2:1, а сам Роналду оформил дубль. Ответная встреча между этими командами состоится 18 апреля.