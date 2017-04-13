Желудков: Дзюба? Не пойму, как спартаковец стал капитаном «Зенита», дурдом

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказал уверенность, что по итогам сезона петербургской команде не удастся стать чемпионом России. После 22 туров «Спартак» опережает в таблице РФПЛ ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.
Также Желудков высказал мнение по поводу того, что с нового сезона капитаном «Зенита» является бывший форвард «Спартака» Артём Дзюба.
«Не жду больше ничего хорошего от «Зенита». В команде идёт то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе — не берусь судить об этом, не владея информацией из раздевалки. «Спартак» — чемпион, у «Зенита» — второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов — играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.
Дзюба? Не могу понять, как спартаковец стал капитаном «Зенита»? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории «Зенита» прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчёты в проекте платёжной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом… Даже не хочу комментировать», — цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».