Бензема объясняет свою игру потерей 5 кг и хочет завершить карьеру в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», что сбросил несколько килограммов. Французский футболист сказал это в ответ на замечание представителей СМИ о его игре, достойной похвалы.
«Да, я сбросил 5 кг веса», — приводит слова Бензема AS.
На вопрос о его будущем Бензема ответил: «Реал» — клуб, которому принадлежит моё сердце. И если у меня будет возможность повесить бутсы на гвоздь в этой команде, то я сделаю это».
Ответный матч между испанским и немецким грандами состоится 18 апреля на поле «Королевского клуба».