Сакки: футболисты «Барселоны» в матче с «Ювентусом» не знали, что делать на поле

Итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о победе «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Я не удивлён результатом, совсем наоборот. С первых минут я понял, что «Барселона» не была обычной «Барселоной» или по крайней мере какой мы привыкли её видеть. Они не знали, что делать на поле, не двигались, просто стояли неподвижно и ждали мяч. Как можно так играть?
Не думаю, что «Ювентус» пойдёт по пути «ПСЖ», они сильны, очень сильны. Во втором матче важно играть так же, как в первом, атаковать, прессинговать соперника, быть агрессивными», — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.
Ответный матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 19 апреля.