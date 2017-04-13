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Сакки: футболисты «Барселоны» в матче с «Ювентусом» не знали, что делать на поле

13 апреля 2017, четверг. 10:44. Футбол
Итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о победе «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Я не удивлён результатом, совсем наоборот. С первых минут я понял, что «Барселона» не была обычной «Барселоной» или по крайней мере какой мы привыкли её видеть. Они не знали, что делать на поле, не двигались, просто стояли неподвижно и ждали мяч. Как можно так играть?

Не думаю, что «Ювентус» пойдёт по пути «ПСЖ», они сильны, очень сильны. Во втором матче важно играть так же, как в первом, атаковать, прессинговать соперника, быть агрессивными», — цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

Ответный матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 19 апреля.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Арриго Сакки
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13 апреля 2017, четверг
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