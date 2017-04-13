Менотти: не могу поверить, что AFA обсуждает с Месси кандидатуры тренеров

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти считает недопустимым обсуждения руководством ассоциации футбола Аргентины (AFA) с нападающим национальной команды Лионелем Месси кандидатур будущего наставника «альбиселесте». СМИ нередко писали, что многое в аргентинской сборной определяет именно футболист «Барселоны». В частности, также сообщалось, что Месси чуть ли не сам составляет список приглашаемых в команду игроков.
«Не могу поверить, что AFA обсуждает с Месси кандидатуры тренеров. Мне кажется сумасбродством, когда спрашивают игрока, нравится ли ему тот или иной тренер», — сказал Менотти в интервью чилийскому радио.
На днях AFA уволила с поста главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусу. Под его руководством команда провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). По итогам 14 туров отборочного цикла чемпионата мира «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
AFA рассматривает кандидатуры наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли и рулевого мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на пост главного тренера. Ранее сообщалось, что Сампаоли контактировал с руководством AFA и дал согласие возглавить национальную команду.