Погба: я люблю танцевать, но на поле я всегда серьёзен и сосредоточен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на критику бывшего защитника манкунианцев Рио Фердинанда. Ещё в феврале англичанин раскритиковал француза за танец в раздевалке, который был снят на видео и выложен в «Твиттере» перед игрой с «Халл Сити» (0:0). Погба рассказал, что лично говорил с Фердинандом.
«То, что происходит на поле, остаётся на поле, что происходит за пределами поля, остаётся за пределами поля. Я люблю жизнь, мне нравится танцевать. Когда я на поле, на меня это никак не влияет, сейчас такое время.
Например, в США баскетболисты слушают музыку. Я когда выхожу на поле, всегда сосредоточен и серьёзен. Я хочу выигрывать. Принял слова Фердинанда как совет, потому что «МЮ» — это большой клуб. Я поговорил с ним, он объяснил, что имел в виду. Просто мы из разного поколения, в этом нет ничего плохого», — цитирует Погба The Telegraph.