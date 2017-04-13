Строителям «Ростов Арены» в ближайшее время выплатят зарплату

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов прокомментировал ситуацию с возникновением задолженности по заработной плате строителям стадиона «Ростов Арена». Ранее прошла информация о том, что строители начали забастовку из-за невыплаты зарплат.
По словам первого замглавы региона, подрядчик, который занимается строительством стадиона – АО «Крокус Интернешнл», – не испытывает каких-либо проблем с финансированием. Представители правительства выехали на объект, как только узнали о проблеме.
«На сообщение отреагировала в том числе прокуратура Ростовской области. В течение двух дней проблема будет решена», – сообщил Гуськов.