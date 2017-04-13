Нигматуллин: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью – 1:1

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
«Афиша «Спартак» — «Зенит» очень громкая. Для питерского клуба это шанс зацепиться за золотые медали и вернуться в чемпионскую гонку. Команда Мирчи Луческу сделает всё, чтобы выиграть у красно-белых. Для спартаковцев победа над «Зенитом» будет почти синонимом победы в чемпионате. Понятно, что впереди будет ещё семь туров и говорить о чемпионстве будет пока рано. Но психологически «Спартаку» будет очень легко. Вот «Динамо» уже точно вернулось в РФПЛ, об этом можно говорить утвердительно.
Нас ждёт очень яркий матч с большим количеством единоборств и опасных моментов. Мне кажется, что команды сыграют вничью – 1:1. Это не худший результат для команды Массимо Карреры, но такой результат, кстати, будет на руку ЦСКА», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля.