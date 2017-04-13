Бурлак: футболисты «Рубина» в долгу перед болельщиками, нам стыдно

Игрокам «Рубина» стыдно за ничью в матче 22-го тура РФПЛ с «Томью» (2:2). Об этом рассказал защитник казанцев Тарас Бурлак в преддверии очередной встречи чемпионата России с «Краснодаром».
«Многое не получалось, мы все прекрасно это понимаем. Реализация у нас хромает, и возникают ошибки в обороне — почти каждый момент у наших ворот заканчивается голом. С «Томью» у соперника было два удара — два гола, с «Уралом» — три удара и два гола. Нужно повнимательнее играть в обороне и забивать свои моменты. То, что команда переживает, — это факт, после игры минут 20 сидели в гробовой тишине, все прекрасно понимают, что мы не имеем права играть с ними так, при всем уважении к «Томи». Но так случилось, нужно дальше работать. Мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно. Нам ничего не остаётся, кроме как работать.
Такие ошибки несвойственны нам. Мы оба ошибались, мне кажется, что просто не хватило концентрации. В 10 случаях из 10 мы таких ошибок не совершим. Может быть, дело в недонастрое.
Вчера у нас была теория, смотрели нашу игру, разбирали действия в атаке и обороне. Сегодня будем разбирать «Краснодар», — цитирует Бурлака «Реальное время».
Матч 23-го тура РФПЛ «Рубин» — «Краснодар» состоится 15 апреля.