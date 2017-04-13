Полузащитник «Вест Хэм» Антонио выбыл до конца сезона

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы. Об этом сегодня сообщил главный тренер лондонского клуба Славен Билич.
«Мы теперь без Антонио до конца сезона. У него серьёзная травма, и он выбыл надолго. Это большой удар для нас, потому что он был хорош в каждом матче», — приводит слова Билича официальный «твиттер» «Вест Хэма».
В текущем сезоне 27-летний футболист провёл в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три голевые передачи.