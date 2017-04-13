Быстров: у «Зенита» непонятная команда — не видно, в какой футбол хочет играть

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, ранее выступавший за «Спартак» и «Зенит», прокомментировал игру петербургской команды, а также оценил шансы красно-белых, которые лидируют в таблице РФПЛ, на победу в текущем сезоне.
«Где ни выступал, везде видел то, что со стороны называют дрязгами. Тем более многие журналисты хотят что-нибудь придумать и из какой-нибудь ерунды вылепить сенсацию. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах в „Зените“ не стоит. Главное, что команда непонятная какая-то. Не видно, в какой футбол хочет играть. Хотя исполнители в принципе хорошие.
Заслуживает ли „Спартак“ титул? Опять же, рано судить. Сейчас скажу, что заслуживает, а через неделю клуб потерпит два поражения подряд, и все станут говорить: „Что это за команда?“ Так что поживём – увидим», — цитирует Быстрова «Спорт-экспресс».