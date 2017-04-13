Дибала — после дубля в ЛЧ и продления контракта: эта неделя полна особых эмоций

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал продление контракта со «старой синьорой», состоявшееся сегодня, 13 апреля. Новый договор аргентинца рассчитан до лета 2022 года. За два дня до подписания контракта Дибала, оформив дубль, помог «Ювентусу» разгромить «Барселону» со счётом 3:0 в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Трудно представить, что столь позитивные события могут произойти сразу, друг за другом. Эта неделя полна особых эмоций для меня. Я очень горд и счастлив быть в этом клубе.
Я доволен тем, чего мне удалось достичь, тем, что я делаю для «Ювентуса» и болельщиков. Лучший момент до сих пор? Я бы сказал, что лучшим моментом было подписание моего первого контракта с «Ювентусом». Я осознавал, что буду частью всемирно известного клуба. Это было незабываемое чувство.
Главный тренер Массимилиано Аллегри дал мне время на адаптацию, чтобы я узнал команду, которая, при всём уважении к «Палермо» (прежний клуб Дибалы. – Прим. «Чемпионата»), отличается тем, что всегда играет, чтобы завоевать трофеи», — сказал Дибала в беседе с пресс-службой клуба.