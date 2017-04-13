У избитого во время матча игрока УрФУ закрытая ЧМТ и перелом носа

Пресс-атташе сборной УрФУ по футболу Павел Зорапетян рассказал о состоянии здоровья Александра Тарасова, который был избит во время матча Национальной студенческой футбольной лиги между УрФУ из Екатеринбурга и командой ЧГУ из Грозного.
Во втором тайме при счёте 1:1 в одном из моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку.
«Его сразу же увезли в больницу — сказали, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось. В итоге Саша остаётся лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург», — сказал Зорапетян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
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