Комиссия РФС выдала «Крестовскому» разрешение на проведение матчей

Комиссия по сертификации стадионов Российского футбольного союза сегодня выдала разрешение стадиону «Крестовский» в Санкт-Петербурге на проведение матчей под эгидой РФС. Об этом сообщил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
«Принято решение о выдаче новому стадиону в Санкт-Петербурге сертификата РФС на три года. Это сертификат высшей категории. Остался ряд замечаний, которые мы будем контролировать. Замечания касаются документации и инфраструктуры. Эти замечания сейчас активно устраняются», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
22 апреля на новой арене запланирован матч между «Зенитом» и «Уралом».