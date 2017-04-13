Капелло: не думаю, что новые владельцы «Милана» достаточно сильны

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло прокомментировал продажу клуба китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.
«Это не самая приятная новость. Я связываю успехи „Милана“ с именем Сильвио Берлускони и не знаю, есть ли у новых владельцев ресурсы для того, чтобы конкурировать с топ-клубами. Не думаю, что они достаточно сильны, учитывая, сколько времени им понадобилось на то, чтобы закрыть сделку о покупке клуба.
Могу ли я вернуться в „Милан“? Конечно, тренировать команду я не буду, но готов давать советы. Нужно проанализировать новый проект клуба», — цитирует Капелло Tuttomercatoweb.