Черчесов: книга «Чемпионата» давно была нужна всем любителям футбола в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным высказал мнение о книге под названием «Большая энциклопедия российского футбола», которая сегодня была представлена «Чемпионатом» совместно с издательством «Эксмо».
«Такая книга давно была нужна всем любителям футбола в России. Это отличная идея объединить ключевые повороты в одном издании. История отечественного футбола знает много побед, людей, которые творили эти победы, важных решений и достойных поражений. Теперь обо всём этом можно прочитать в одной энциклопедии, которая стала настоящим мостом между советским и российским футболом. Даже самый искушённый читатель почерпнёт для себя много нового и интересного. Это не просто энциклопедия — это наш футбол, обёрнутый в красивую обложку и рассказанный с любовью к спорту.
В России скоро пройдут Кубок конфедераций и чемпионат мира, это будет новый поворот в современном футболе. Но чтобы достигать новых вершин, нужно помнить свою историю и гордиться ею. Эта книга — прекрасное напоминание о том, сколько великих людей в нашей стране умело красиво играть уже больше сотни лет назад и сколько играет до сих пор», — сказал Черчесов.
Книгу можно приобрести на сайте Book24.ru.