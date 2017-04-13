Озил: на данном этапе сезона я или любой другой игрок не важен для «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что в концовке сезона клуб должен сплотиться вокруг общей цели, а не обсуждать будущее того или иного игрока.
«Сейчас было бы неправильно думать о моём будущем или о чём-то ещё. На данном этапе сезона я или любой другой игрок не важен для „Арсенала“. Самое важное — это клуб. У нас остались цели, которых мы хотим добиться в этом сезоне, а именно попасть в Лигу чемпионов. Поэтому о будущем мы поговорим летом», — цитирует Озила Sky Sports.
«Арсенал» после 30 сыгранных матчей идёт на шестом месте в АПЛ, отставая от четвёртой позиции на семь баллов.