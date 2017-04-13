Клопп: многие мои друзья были в автобусе «Боруссии», я испугался за них

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал своё мнение относительно инцидента, произошедшего с его бывшей командой — дортмундской «Боруссией».
12 апреля «Боруссия» дома проиграла со счётом 2:3 «Монако» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча первоначально должна была состояться 11 апреля, но была перенесена в связи с прогремевшими взрывами около автобуса немецкой команды. В результате взрывов пострадал защитник Марк Бартра, которому была сделана операция на правой руке и запястье.
«Прежде всего, я не думаю, что мои слова слишком важны, но, как каждый может себе представить, это был очень трудный момент для меня, так как даже не знаю, как часто я был в отеле команды в Дортмунде вместе с игроками. Я хорошо знаю дорогу и место, где это случилось. Многие мои друзья были в автобусе. Я сразу попытался получить какую-то информацию, я был очень обеспокоен, и я испугался за них.
Вчера я смотрел игру, и я могу на 100 процентов понять обе стороны — в первую очередь, трудно было найти другую дату при таком действительно плотном графике. Но, конечно, думаю, все бы поняли, если бы было сказано: „Хорошо, мы не будем играть, мы найдём решение на следующей неделе. Я слышал интервью после матча, я видел лица своих бывших игроков, видел шок в их глазах, и это было очень, очень тяжело, поэтому я сразу же забыл об игре, я думал только о них.
Очевидно, потребуется время, чтобы разобраться с этим должным образом, потому что я уверен, что, если бы кто-то из людей, которые впоследствии приняли решение, был бы в автобусе, они не играли бы. Не находясь там, уверен, вы не можете себе представить, как всё было. Но игра уже окончена», — приводит слова Клоппа официальный сайт „Ливерпуля“.